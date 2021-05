Intorno alle 18.20 di questa sera, domenica 9 maggio, si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno, in direzione Firenze. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.

Nel tratto tra Pontedera est e Montopoli si registrano 4 Km di coda. Info sulla mobilità qui

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO