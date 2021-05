Rissa notturna a Pisa, due giovani aggrediti: indagini in corso

Ieri notte, intorno alle 23.40, due giovani sono rimasti feriti in una rissa che si sarebbe svolta in piazza Dante. Le pattuglie della polizia, giunte sul posto, hanno constatato che i protagonisti si erano allontanati mentre, nella vicina piazza Carrara, sono stati rintracciati due giovani con ferite al volto. Accompagnati in ospedale, le due persone hanno ricevuto una prognosi di 15 e 10 giorni.

I due sarebbero stati aggrediti in piazza Dante perché avrebbero ripreso alcuni giovani italiani che, complice l'alcol, stavano spaccando bottiglie di vetro sul selciato. Il gruppo avrebbe iniziato ad insultare i due, lanciando verso di loro le bottiglie, per poi allontanarsi.

La Questura è sulle tracce del gruppo, lavorando anche sulle testimonianze e i filmati della videosorveglianza per identificarli.