'Argilla in Villa' corso di ceramica per famiglie a Villa Crastan

Il giardino di Villa Crastan diventa il laboratorio di Terra Rossa Lab ceramica con Diletta Magozzi, e in collaborazione con l’associazione Villa Crastan casa della Città, per un corso dedicato ai bambini accompagnati dai genitori (ma anche nonni o zii).

Gli incontri proporranno attività ludico/creative sulla manipolazione con l'argilla e la realizzazione di manufatti, per coinvolgere adulti ma soprattutto bambini nella creazione manuale, collaborazione, ingegno e condivisione del processo creativo.

Diletta Magozzi

Gli appuntamenti settimanali sono pensati per favorire uno spazio creativo di condivisione e scambio senza l'utilizzo di schermi o strumenti elettronici sempre più utilizzati dai bambini ( e non solo), pomeriggi per riscoprire il piacere di costruire, attraverso le proprie mani, un oggetto di propria fantasia, collaborando, genitore e bambino, insieme con le proprie abilità e i propri limiti, ad un progetto condiviso.

I corsi si terranno ogni venerdì, a partire dal 14 maggio, dalle 17 alle 18.30, all’aperto e secondo le norme vigenti. Costo: 12 euro a coppia. Per info: magozzidiletta@gmail.com o pagina face book Villa Crastan casa della Città. Prenotazione obbligatoria. (il corso partirà con un numero minimo di 5 coppie di partecipanti)

Fonte: Villa Crastan