Fondazione Caritas Firenze: crowdfunding in favore dei minori fragili

In partenza la nuova campagna di crowdfunding della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in favore dei minori più fragili. L’iniziativa solidale ha l’obiettivo di acquistare pc e mobilia per offrire a tutti i ragazzi accolti nei centri per minori e nei gruppi appartamento i dispositivi telematici e postazioni conformi alla normativa.

Bambini e ragazzi che provengono da contesti difficili o che presentano patologie, infatti, rischiano in questo momento di essere penalizzati a causa dell'emergenza Covid-19. Per questo motivo, è indispensabile riorganizzare i centri e fornire loro tablet e pc per garantire loro l’accesso all’istruzione e ai laboratori extra scolastici. In vista dell’estate, è fondamentale garantire la prosecuzione delle attività organizzate dagli operatori delle strutture dedicate ai bambini e per questo è necessario che i centri siano in grado di accoglierli in sicurezza.

Proprio a questo scopo è stata lanciata la nuova campagna di crowdfunding della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, denominata “Vicini ai bambini più fragili”, ospitata sulla piattaforma della Rete del Dono. L'iniziativa, oltre a fornire gli strumenti telematici, è volta a finanziare anche l'acquisto di tavoli, mobilia, gazebo per l’estate per i centri diurni e per i gruppi appartamento dove i bambini e i ragazzi sono accolti. Con maggiori attrezzature, sarà possibile quindi garantire ai minori dispositivi e postazioni monoposto nelle strutture dove potranno essere accompagnati nel sostegno didattico e non solo.

“I ragazzi hanno bisogno di sviluppare la loro socialità e mai come in questo periodo di restrizioni dovute al Covid il disagio è aumentato - dichiara Chiara Iafrancesco, responsabile dell’area minori della Fondazione Caritas -. Abbiamo osservato durante quest’anno, la crescita di fenomeni legati all’ansia dei bambini e dei genitori che si sono sentiti più soli, abbandonati a loro stessi. I ragazzi, gli adolescenti, vedendosi rinchiusi e iniziando ad abituarsi a vivere una dimensione che non prevede la socialità e il confronto con gli altri, si stanno abituando a fare a meno dei loro compagni e questo è molto grave perché stanno di fatto perdendo numerose occasioni di crescita che nessuno potrà loro restituire e che incideranno profondamente nel loro percorso di vita”.

Le strutture dedicate ai minori in Fondazione Caritas, rispettando tutti i protocolli previsti, hanno continuato ad assistere i ragazzi più fragili sperimentando anche nuove metodologie educative e strategie di aiuto. I centri sono stati riorganizzati e tutto questo ha richiesto e richiede ancora oggi uno sforzo consistente nella gestione delle attività e nell’adeguamento di strutture, spazi e dispositivi.

“I giovani sono il nostro futuro, costituiscono una risorsa inestimabile per tutta la comunità. Non possiamo lasciare indietro proprio loro e dobbiamo essere capaci di dare risposta ai problemi che sono emersi e a quelli che purtroppo emergeranno nei prossimi mesi. Dobbiamo essere concreti ed efficaci davanti ai nuovi bisogni e disagi che già ora si intravedono, intervenendo tempestivamente per dare a tutti i ragazzi le opportunità che meritano” ha aggiunto il presidente della Fondazione Caritas, Vincenzo Lucchetti.

Fonte: Fondazione Caritas Firenze - Ufficio Stampa