È in corso un incendio in viale Belfiore a Firenze, che ha coinvolto all'interno di un'abitazione alcuni elementi di arredo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del Comando di Firenze.

L'incendio risulta essere sotto controllo anche se l'intervento è attualmente in corso. Una persona avrebbe inalato del fumo, per la quale sono in corso gli accertamenti da parte dei sanitari del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO