Partono le visite guidate in centro a San Miniato

San Miniato e tutte le sue bellezze, i suoi scorci più suggestivi e i suoi edifici storici: da domenica 23 maggio – grazie ad un progetto di Fondazione San Miniato Promozione e Discover San Miniato – sarà possibile prendere parte a delle visite guidate e a dei walking tour per ammirare tutto ciò che di bello, storico e artistico San Miniato può offrire. Partenza domenica 23 maggio, con una visita guidata nel centro storico: chi parteciperà potrà godere dei vicoli e dei monumenti della Città della Rocca, per poi concludere che un meraviglioso panorama dal prato della Torre di Federico II.

Ma non finisce qui, perché gli appuntamenti proseguiranno per altre tre domeniche: 30 maggio, 6 e 13 giugno. Il 30 maggio sarà offerta l’opportunità di ammirare le chiese di San Miniato, come la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa di San Francesco. In quest’occasione la visita costerà 10 euro, perché comprensiva di due euro per il noleggio degli auricolari.

Terzo walking tour il 6 giugno, con le leggende di San Miniato: con questa visita guidata vi porteremo alla scoperta delle leggende che aleggiano tra i vicoli e i palazzi di San Miniato, accompagnandovi allo scoperta dei misteri del nostro borgo.

Infine domenica 13 giugno: nel corso dei secoli moltissimi personaggi che hanno fatto la Storia, quella con la esse maiuscola, hanno lasciato un’impronta importante nel centro storico. Si va da Federico II a Maria Maddalena d’Austria fino a Napoleone Bonaparte (che venne a San Miniato in due occasioni, a trovare un anziano parente). Ecco, durante questa passeggiata sarà possibile scoprire cosa ha significato per San Miniato la presenza di queste personalità.

Visto il numero chiuso di ogni percorso storico-artistico (massimo 15 persone) è obbligatoria la prenotazione. Per prenotazioni contattare l’ufficio informazioni turistiche di Fondazione San Miniato Promozione allo 057142745. Per info, invece: sara.morini@discoversanminiato.it e ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

In ogni occasione la partenza è prevista alle 15.30 da piazza Dante, dove dovrà essere effettuato il pagamento. Il costo - se si esclude l'appuntamento del 30 maggio - sarà sempre di 8 euro. Tutte le visite guidate verranno effettuate in osservanza delle norme anti contagio da Covid-19. I tragitti sono sempre adatti anche a bambini e ragazzi e saranno gratuiti fino al decimo anno d’età.

“Siamo ben lieti – sottolinea il presidente della Fondazione, Marzio Gabbanini – di collaborare con le associazioni e le attività turistiche hanno lo scopo di promuovere l’immagine, le bellezze e le eccellenze di San Miniato; la nostra porta da questo punto di vista è sempre aperta, il comparto turistico è una grandissima risorsa per questo territorio. Nonostante la pandemia, il cda e il nostro ufficio hanno comunque continuato a lavorare a testa bassa, con impegno ed unità d’intenti. Che questa iniziativa sia una delle prime occasioni di ripartenza per il nostro turismo, che tanto ha sofferto in questi mesi”.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - ufficio stampa