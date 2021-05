Cadavere in avanzato stato di decomposizione all'Isola d'Elba: ignota l'identità

Un surfista ha scoperto questa mattina un cadavere in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Lacona nel comune di Capoliveri all'isola d'Elba. Al momento non è stato possibile identificare né il sesso né l'età. È stato proprio il surfista a chiamare il 112. Il corpo era riverso a pancia in giù sulla battigia, sarebbe privo di una gamba e di un braccio. Da una prima analisi del medico legale sarebbe in acqua da 5 o 6 mesi.

Sul posto sono intervenuti insieme al medico, i carabinieri di Portoferraio, mentre il magistrato ha disposto l'autopsia e una Tac, che saranno effettuate domani all'istituto di Medicina legale di Pisa, per cercare di stabilire almeno le cause del decesso.