Confesercenti Toscana Nord, Jonni Guaguaglini nuovo presidente Area Valdicecina

Jonni Guaguaglini è il nuovo presidente Area Valdicecina di Confesercenti Toscana Nord. Ad eleggerlo l’assemblea elettiva convocata in parte in presenza ed in parte in remoto a causa delle restrizioni covid. Prende il posto di Marco Migliorini che lascia la massima carica alla scadenze dei due mandati, rimanendo comunque all’interno della presidenza. All’elezione sono intervenuti il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti, il direttore Miria Paolicchi, il responsabile area pisana Simone Romoli ed il coordinatore Volterra Valdicecina Claudio Del Sarto. Lucarotti che prima dell’elezione ha voluto ringraziare il presidente uscente Marco Migliorini per il grande lavoro svolto nei suoi mandati ed in particolare in questo terribile periodo della pandemia “dimostrando con i fatti – ha detto – l’autorevolezza di Confesercenti nei confronti dei tanti soci e delle istituzioni, come punto di riferimento quotidiano in grado sempre di rispondere con proposte e soluzioni ai problemi”. “Ho accolto con grande emozione la proposta di candidatura, accettando con responsabilità questo importante ruolo – sono state le prime parole da presidente di Jonni Guarguaglini -. Sono orgoglioso di condividere il lavoro con imprenditori colleghi, che rappresentano vere eccellenze nei settori in cui operano. Il dialogo sarà il metodo con cui affrontare ogni obbiettivo, trovando così le migliori soluzioni e collaborazioni. Ringrazio Marco Migliorini per aver sempre anteposto gli interessi collettivi nei suoi otto anni di presidenza e per il grande lavoro svolto. Ringrazio il nostro presidente Alessio Lucarotti, il nostro direttore Miria Paolicchi, Simone Romoli e Claudio Del Sarto per condividere, da sempre, stimoli e progetti. Insieme, per una Confesercenti alleata di ogni imprenditore, in connessione con la nostra Val di Cecina”. L’assemblea ha provveduto anche alla nomina di due vicepresidenti, Filomena Sprovieri di Pomarance e Nico Nannini di Monteverdi Marittimo, e degli altri membri: Marco Migliorini, Daniele Bassini, Gloria Giannessi, Matteo Gani, Valentina Mechini, Alessandro Corda, Fabio Mancini e Katiuscia Montagnani.

Fonte: Ufficio stampa