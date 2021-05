Costituzione... a domicilio: il regalo del Comune ai neo-diciottenni

I neo-diciottenni di Bagno a Ripoli saranno protagonisti anche di un’iniziativa pubblica online, in programma martedì 8 giugno alle 18.00 sulla piattaforma GoToMeeting e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune (www.facebook.com/comunebagnoaripoli).

L’assemblea, organizzata insieme alla sezione ripolese dell’Anpi, metterà al centro proprio i valori della Costituzione, su cui si fonda la nostra convivenza civile. Non a caso l’iniziativa si terrà a una manciata di giorni dal 2 giugno, giorno in cui si celebra la nascita della Repubblica democratica.

Per ricevere il link di accesso e prendere parte attivamente all’incontro online, le ragazze ed i ragazzi neo-maggiorenni possono scrivere all’indirizzo e-mail sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it entro il prossimo 25 maggio. Chi non potrà partecipare in prima persona, potrà seguire l'iniziativa sui canali social del Comune. I giovani avranno la possibilità di confrontarsi con due relatori d'eccezione: il direttore dell’Istituto Storico della Resistenza Matteo Mazzoni ed il prof. Carlo Fusaro. Sarà un'occasione preziosa per approfondire i temi legati alla legge fondamentale che sancisce i diritti e i doveri di ogni cittadino, e per tramandarne i valori alle nuove generazioni.

“Avere 18 anni oggi – dichiara il sindaco Francesco Casini – significa avere affrontato difficoltà e sacrifici importanti negli ultimi mesi, più di molte altre generazioni, ma rimane un'età bellissima e piena di trasformazioni, che segna l'ingresso ufficiale nella vita della comunità. Con queste iniziative simboliche vogliamo dire ai nostri giovani che la loro partecipazione alla vita politica del paese - e anche del nostro Comune - è fondamentale per rafforzare la nostra comunità e proiettarla nel futuro. Grazie quindi ai ragazzi che vorranno partecipare e grazie anche ai consiglieri comunali ed ai preziosi volontari di Anpi che renderanno possibile la consegna casa per casa delle copie della Costituzione".

“L'ultimo anno – aggiunge il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Conti – ha richiesto a tutti noi, ma soprattutto ai più giovani, una serie di sacrifici che hanno, se non altro, contribuito a sviluppare il senso civico e di appartenenza alla collettività. Per questo ci fa piacere celebrare chi è appena entrato a far parte della nostra comunità. Resta il rammarico di non potere ancora organizzare un’iniziativa in presenza, ma la speranza è che le copie della Costituzione che porteremo a casa dei ragazzi vengano lette e “vissute” come meritano, ispirandoli nella vita di tutti i giorni”.