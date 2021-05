Pattinaggio Corsa Empoli, grandi risultati ai regionali a Piombino

Domenica 9 maggio si è concluso, con la tappa regionale su pista a Piombino, il ciclo di gare valide per la qualificazione al campionato Nazionale di Pattinaggio corsa.

La settimana precedente si è svolto infatti il campionato regionale su strada a Siena e i ragazzi dell'Hockey Empoli - Pattinaggio Corsa si sono comportati egregiamente in entrambi gli eventi, portando a casa quattro titoli regionali e tante soddisfazioni.

Nonostante il periodo pandemico tutti i “Ciuchini Volanti” hanno dimostrato e messo in atto la grande volontà e grinta di volersi mettere in gioco dopo uno stop forzato di 16 mesi dalle competizioni. Nonostante tutte le difficoltà dovute al distanziamento e ai protocolli a cui dover sottostare, hanno saputo gestire egregiamente le varie situazioni, come i grandi atleti sanno di dover seguire.

Nella gara di Siena, per le categorie G-E “giovanissimi ed esordienti”, ottimo debutto per Lorenzo Ninci, Manuel Peis, Niccolò Di Bari e Roberta Ciabrelli, che si affacciano per la prima volta al mondo delle competizioni iniziando la loro carriera da pattinatori.

Ottima prestazione per Alberto Colella che guadagna una quinta posizione, e tripletta di primi posti per Dario Rossi che vince l'oro nella combinata e diventa Campione regionale.

Martina Battaglia, Gioia Senesi ed Eleonora Bagnoli nella combinata portano a casa tredicesimo, dodicesimo e quinto posto.

Risultati eccellenti anche nelle categorie superiori: Andrea Margiotta diventa campione regionale nella 200m Sprint mentre Mattia Di Bari e Tommaso Martelli conquistano una quarta posizione rispettivamente nella 200m e nella 2000m. Tutti e tre gli atleti accedono quindi al campionato nazionale. Insieme a loro si qualifica anche Gabriele Vagnoli che arriva quarto nella 300m Sprint e terzo nella 2000m a punti.

A Piombino altri due titoli di campione regionale: Dario Rossi, protagonista di una rocambolesca gara lunga e Andrea Margiotta nuovamente al primo posto nella cronometro, che si conferma campione regionale anche su pista, guadagnandosi inoltre un terzo posto nella 2000m a punti.

Quarto posto per Tommaso Martelli nella gara lunga e per Gabriele Vagnoli nella cronometro e quinto posto per Mattia Di Bari.

I nostri Ciuchini Volanti puntano ora ai trofei Nazionali per la preparazione agli Italian Roller Games (IRG) che a Giugno e Luglio vedranno impegnati a Riccione e Senigallia tutti gli atleti delle molteplici discipline rotellistiche.