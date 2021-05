Stensen al cinema a distanza con 150 giovani

Lo Stensen per i giovani. Nonostante la chiusura forzata del cinema, sono stati tanti i progetti on line dedicati ai più giovani, quelli che maggiormente stanno pagando il prezzo di una mancanza di vita sociale.

A fine aprile si è tenuto on line l’EFA Young Audience Award, il premio per il miglior Film europeo per ragazzi assegnato da una giuria internazionale composta dagli stessi ragazzi (12-14 anni), 3.600 giovani da 38 Paesi, tra cui Firenze, 94 i ragazzi in collegamento grazie all’attività della Fondazione Stensen. Il film norvegese “The crossing” di Johanne Helgeland è stato il vincitore. L’evento è stato organizzato con il supporto di Fondazione CR Firenze.

E ancora, sono stati circa 50 i giovani fiorentini che hanno partecipato, insieme ad altri giovani da tutta Italia, alla giuria del David Giovani di Donatello. I giurati hanno avuto accesso gratuito alle proiezioni, che si sono tenute in remoto e, al termine dei 15 film, ogni giurato, dopo un confronto collettivo on line, ha votato il migliore tra quelli visionati. Ogni giurato ha inoltre scritto un elaborato sull’esperienza vissuta, o su uno o più film, o su un aspetto di un film tra quelli selezionati. Lo studente che ha scritto il miglior elaborato a livello regionale sarà ospite dell’Agiscuola nazionale alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in qualità di componente della giuria del “Leoncino d’Oro Agiscuola”.

Ancora spazio ai giovani grazie all’iniziativa “27 Times Cinema”, co-organizzata dal Parlamento Europeo, il Premio del Pubblico LUX, le Giornate degli Autori e EuropaCinemas. Sei un giovane cinefilo? Sogni da sempre di partecipare al Festival di Venezia? Puoi candidarti entro il 17 maggio al 27 Times Cinema e potrai essere selezionato in rappresentanza dell’Italia nella giuria dei giovani delle Giornate degli Autori. I giurati dovranno vedere tutti i film selezionati dalle Giornate, curare il sito, i blog e i social della giuria. Al termine saranno ambasciatori del cinema europeo durante le manifestazioni italiane della prossima stagione e avranno l’opportunità di collaborare con lo Stensen. Info su www.stensen.org.

