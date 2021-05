Crolla solaio in un asilo di Livorno

Un solaio è crollato in un asilo privato di Livorno, in via Michon, questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno.

Fortunatamente non risultano feriti dopo il crollo parziale del solaio, avvenuto intorno alle 17 quando all'interno del nido privato autorizzato erano presenti solo quattro bambini con le rispettive educatrici.

I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e l'autoscala, hanno messo in sicurezza la struttura. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale e personale del Comune.

Da una prima ricostruzione gli occupanti si trovavano tutti in una zona distante dal crollo, e sono stati subito evacuati da una uscita secondaria della struttura. Le cause del cedimento strutturale sono ancora in corso di accertamento. L'asilo nido, che si trova nei pressi del centro città, può accogliere circa una cinquantina di bambini.