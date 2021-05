Furto sventato a bar-tabacchi, due arresti a Firenze

La scorsa notte, dopo una segnalazione da parte di un gestore del bar tabacchi di via Baracca al 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono giunti in tempo per vedere due persone appena uscite dal locale che cercavano di scappare dal retro. Sono stati bloccati in tempo. I due, un 21enne serbo e un 19enne di origini indiane, entrambi con precedenti e già sottoposti all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, erano riusciti a penetrare all’interno del bar tabacchi dapprima scardinando a calci una porta posteriore e successivamente sfondando la vetrata che delimita l’area rivendita tabacchi.

Poi si sono messi a rovistare all’interno delle casse, che al momento però non contenevano denaro, e non riuscendo ad asportare null’altro anche per il pronto intervento dei carabinieri velocemente giunti sul posto. Il 21enne veniva altresì indagato per il reato di danneggiamento aggravato in quanto, durante le fasi dell’arresto, volontariamente sfondava con una testata il lunotto di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze del bar.

I due malviventi venivano dichiarati in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato e, all'esito dell'udienza di convalida tenutasi in mattinata, sono stati trasferiti nel carcere di Sollicciano.