Iginio Massari cerca pasticceri con esperienza a Firenze

Un'offerta di lavoro che fa da preludio (forse) a un'apertura di una pasticceria con la firma di Iginio Massari.

Proprio sulla pagina Facebook del grande pasticciere arriva la ricerca di lavoro per pasticcieri residenti a Firenze e limitrofi o disposti a trasferirsi.

Sono richiesti

-Esperienza di minimo 5 anni

-Forte orientamento alla qualità

-Fine manualità

-Capacità di lavorare all'interno di un team

-Capacità di apprendere in maniera veloce

-Disponibilità immediata per trasferimento a Brescia per la Formazione

Verranno presi in considerazione i curriculum vitae con qualifiche integralmente attinenti.



I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di inviare il proprio curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica.

hr@iginiomassari.it con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successivo Regolamento Europeo GDPR 2018.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e 125/91).

Prevedendo di non poter rispondere a tutti, ringraziamo fin d’ora coloro che invieranno la propria candidatura; saranno convocati per un colloquio conoscitivo i candidati ritenuti maggiormente in linea con il profilo descritto nell’annuncio.