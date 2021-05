Canottieri Limite, rinnovano gli sponsor: tra questi anche George Rapier III

Il valore etico sociale degli sponsor e degli enti nelle società sportive. Nessuno darebbe un soldo bucato ad una società sportiva che non ha un rilievo etico sociale in un paese o in una comunità.

Un ente od uno sponsor deve vedere qualcosa di rilevante affinché possa spendere soldi per il mantenimento della stessa società sportiva. Un sodalizio di livello ne ha da vendere di valori sociali in cui credere. Una società di canottaggio come la Canottieri Limite ha dalla sua la credibilità sportiva, quella sociale e quella aggregativa giovanile tanto da essere rammentata come ente riconosciuto al pari di quello sanitario, dell'ordine pubblico (carabinieri e polizia di stato) e di quello amministrativo e religioso.

In una comunità come quella di Limite sull'Arno la Canottieri scandisce per importanza la cura di qualcosa di essenziale per la comunità che la contiene: la garanzia di una consistenza comunitaria, un comune sentire di vita quotidiana che fa dire ad ognuno dei singoli umani di appartenere a quel gruppo ed a quel comune sentire.

Gli sponsor sono la garanzia di un' esistenza di tutto questo bene comunitario per il comune di Capraia e Limite. Gli sponsor, le donazioni e gli enti tutti sono garanzie per la CANOTTIERI e viceversa la stessa società sportiva per gli enti che la sorreggono. C'è il sentire di lavorare per il bene comune. Per la crescita dei bambini e dei ragazzi visti come figli rappresentanti il futuro della comunità limitese e del suo interagire anche con le altre società sportive.

Mac Autoadesivi, Banca Cambiano 1884, Paci Paolo Siderurgica, Arzilli Mauro promoter finanziario di Deusche Bank, San Lorenzo Cantiere Navale, Assicurazioni Giannelli e Lowengrube Pub, George Rapier III medico e imprenditore statunitense (Texas).

Da non dimenticare l'importanza collaborativa con i Comuni di Capraia e Limite e di Empoli. Di tutto rispetto l'importanza delle attività interne della società, tutte volte al finanziamento dell'attività agonistica. Tutti questi panorami sociali non sono quindi solo sponsor della Canottieri Limite, ma benefattori della comunità limitese e limitrofe, della sua e loro salute civica e garanti di una sana continuità di intenti.

Fonte: Canottieri Limite