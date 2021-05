Centro estivi 2021, a Empoli partono le domande di richiesta contributo

Anche quest’anno Il Comune di Empoli intende sostenere l’accesso delle famiglie ai servizi come i centri estivi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative.

Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico per richiedere e quindi beneficiare di un contributo, sotto forma di voucher, da presentare entro e non oltre le 13 del 10 giungo 2021.

La misura ha come destinatari tutte le bambine, i bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni, che siano residenti nel Comune di Empoli alla data di presentazione della richiesta.

Il voucher viene erogato sia per la frequentazione dei centri estivi del cartellone ‘Verde Azzurro2021’ ma anche in caso di centri estivi che non rientrano in tale cartellone.

Per ottenere il contributo è necessaria l’attestazione Isee in corso di validità e va benissimo quella che le famiglie hanno presentato all’inizio dell’anno scolastico 2020- 2021 per la fruizione dei servizi scolastici comunali.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA. Deve essere inoltrata on line sul sito del Comune di Empoli collegandosi al link: https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità: credenziali SPID, carta di identità elettronica con pin oppure con tessera sanitaria con pin.

Il Comune di Empoli ha provveduto ad organizzare anche due diverse linee di assistenza con postazione PC dedicata all’ufficio relazioni con il pubblico di via Giuseppe del Papa, 41, con operatore, dove i genitori che lo vorranno, potranno presentarsi muniti di documenti necessari per la compilazione al seguito e soltanto previo appuntamento.

INFO E DOCUMENTAZIONE. Avviso e allegati sono consultabili e scaricabili al link: https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-la-richiesta-del-contributo-voucher-la-frequenza-dei-centri-estivi-2021-3-13.

Per quesiti e delucidazioni è possibile rivolgersi al servizio scuola e refezione ai numeri telefonici: 0571 757730 o 729, inviando anche una email all’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa