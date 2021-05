Coronavirus Toscana, 291 contagi

Contagi 18 maggio, mai così bassi da gennaio.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 291 su 19.713 test di cui 9.409 tamponi molecolari e 10.304 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% (4,7% sulle prime diagnosi). A darne notizia è il presidente Eugenio Giani sui suoi canali social, dove commenta: "Non avevamo un dato così basso di nuovi positivi giornalieri dal 19 Gennaio 2021 (241 casi), non abbassiamo la guardia".

Ad oggi i vaccini attualmente somministrati sono 1.722.210.

Ieri il numero dei contagi sfiorava quota 400.

Nell'arco della giornata sono attesi i dettagli su contagi e decessi con i bollettini della Regione e delle Asl

Contagi 18 maggio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO