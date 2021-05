De Gregori, Subsonica e altri: a Pistoia ecco 'Storytellers'

“Storytellers - Suoni d’Autore” è la rassegna che animerà il mese di luglio in Piazza Duomo a Pistoia. Una rassegna incentrata sull’esplorazione dei tanti linguaggi che la musica italiana ha sviluppato negli ultimi quarant’anni per raccontare storie ed emozionare il pubblico. In particolare i concerti in programma presentano autori di canzoni tra mainstream, rock, indie, rap e soul, tra vari stili e diversi approcci generazionali.

La rassegna, oltre a presentare un grande classico della musica italiana, padre di tutti gli autori di oggi, Francesco De Gregori (12/7), apre le porte a una nuova generazione di musicisti e parolieri che stanno fortemente connotando il mercato e il gusto del pubblico con una vitalità espressiva che non si vedeva da anni. Dal vincitore di Sanremo 2020 Diodato (15/7) al soul di Ghemon (11/7), dal rock crudo di Motta (10/7) alla canzone elettronica dei Subsonica (9/7), dal nuovo cantautorato/indie di Fulminacci (8/7), all’approccio risolutamente black di Frah Quintale e Venerus (13/7) fino alla sperimentazione di Iosonouncane (14/7), il menu è particolarmente ricco di portate e di sapori.

Ancora una volta a Pistoia sarà di scena, come nella tradizione di Pistoia Blues, la qualità. Una rassegna, fotografia fedele della musica italiana di oggi, con particolare attenzione all’aspetto qualitativo che da sempre caratterizza le proposte estive della città. Una città che nel corso dei decenni si è ritagliata un posto d’onore nel variegato panorama degli eventi estivi.

Prevendite (dalle 10:00 del 20/5) aperte su www.ticketone.it e ticketmaster.it

Giovedì 8/07 FULMINACCI

Venerdì 9/07 SUBSONICA

Sabato 10/07 MOTTA / LUCIO CORSI

Domenica 11/07 GHEMON

Lunedì 12/07 FRANCESCO DE GREGORI

Martedì 13/07 FRAH QUINTALE / VENERUS

Mercoledì 14/07 IOSONOUNCANE

Giovedì 15/07 DIODATO

Fonte: Ufficio stampa