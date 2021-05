Esplosione nel Chianti, crolla una casa: due persone disperse

Un'abitazione di due piani è crollata a Greve in Chianti e si cercano due persone, disperse sotto le macerie. Il fatto è avvenuto nella piccola frazione di Borgo di Dudda alle prime ore di oggi, giovedì 20 maggio.

Stando a una prima ricostruzione, dapprima sarebbe scoppiato un incendio nella casa. In seguito si sarebbe sentita una forte esplosione e lo stabile sarebbe crollato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze sia per estinguere le fiamme, sia per cercare le due persone sotto le macerie. Presenti anche i carabinieri e i soccorsi.

Le due persone in questione non sarebbero residenti a Borgo di Dudda. Sarebbero state avvertite di un forte odore di gas proveniente dalla casa e, per questo, si sarebbero recate sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO