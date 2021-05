Affitti in nero in Maremma, coppia non dichiara 40mila euro: indagini su più soggetti

Affittavano irregolarmente ai turisti, omettendo in oltre tre anni 40mila euro di introiti. La guardia di finanza di Orbetello ha individuato una coppia, marito e moglie, proprietari di un immobile in zona. I due oltre a dover versare allo Stato le imposte sulle locazioni non dichiarate rischiano pesanti sanzioni amministrative.

Nell'ambito del contrasto agli affitti turistici 'in nero' sono in corso ulteriori attività di analisi da parte delle fiamme gialle nei confronti di una trentina di soggetti operanti tra Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Argentario, Capalbio, Amiata.