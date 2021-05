Daniele Novara, un big della pedagogia nazionale chiude il ciclo di seminari "Crescere insieme" di Forium

Conclusione con un ospite d'eccezione per “Crescere insieme”, titolo del ciclo di webinar che viene promosso nel corso del mese di maggio 2021 per parlare di genitorialità. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana, rientra nel Progetto “Vagabondi Efficaci” selezionato da “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che risponde ai fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione sociale, con capofila Oxfam Italia e tra i partner l’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno, organizzatrice della rassegna.

Giovedì 27 maggio alle 18, per parlare del tema “Gestire i conflitti con i figli adolescenti: dal genitore emotivo al genitore organizzativo”, sarà ospite della rassegna Daniele Novara, pedagogista, autore, counselor e formatore, fondatore nel 1989 del CPP di Piacenza, ovvero il Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. È docente del Master in Formazione interculturale presso l'Università Cattolica di Milano. È autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in altre lingue. È l'ideatore del Metodo Maiuetico nell'apprendimento e nella relazione dell'aiuto e ha inoltre ideato il metodo Litigare Bene per gestire i conflitti dei bambini, efficace per imparare a farli litigare costruttivamente e liberarli dalle parole.

L'evento, gratuito e senza necessità di iscrizione, si terrà in diretta Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=AyzEsknrfGA) con la conduzione di Valerio Ianitto e i partecipanti alla diretta potranno porre domande agli esperti inviando un messaggio Whatsapp al numero 320 933 7919.

Tra i temi che verranno affrontati anche quelli della “convivenza forzata” tra genitori e figli nel periodo della pandemia. «La strategia corretta per non farsi coinvolgere da questi contrasti – spiega Daniele Novara nel presentare l'incontro – si basa su indicazioni pratiche e concrete che coinvolgono prevalentemente proprio la comunicazione che dev’essere di tipo organizzativo, di servizio e oggettivo. Innanzitutto, la necessità di tenere la giusta distanza, la troppa intimità coinvolge; bisogna quindi cercare di ammortizzarla per riuscire a porre dei limiti e delle regole che aiutino la convivenza. Nella vicinanza forzata, le emozioni si elevano all’ennesima potenza, dando una piega diversa alla comunicazione; bisogna invece prendere tempo per impedirsi di accogliere una frase espressa con rabbia e restituirla con altrettanta, se non più, rabbia. Il terzo consiglio è quello di non prendere alla lettera ciò che viene detto per evitare di fare del male e farsi del male. Tutti stanno arrancando in questo tipo di situazione e rischiano di dare il peggio di sé. Ma se l’altro evita di raccogliere questo peggio, ecco che allora la comunicazione diventa sostenibile».

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Il progetto “Crescere insieme” coinvolge 47 tra partner regionali e locali: tra questi figurano Fondazione Palazzo Strozzi, Centro Pecci di Prato, Teatri di Pistoia, Istituto Sangalli di Firenze, Università di Pisa, le amministrazioni comunali di Prato, Pistoia, Siena, Capannori, Pienza, Santa Croce sull’Arno, Figline Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno, Buti, Montepulciano, Castiglione d’Orcia, Arcidosso, Castel Del Piano, Cecina, San Miniato, Anelli Mancanti Valdarno, Teatro Comunale “Francesco Di Bartolo”, Eco Consorzio Sociale, Associazione Culturale Tepotratos, Associazione Ildebrando Imberciadori, Istituto “Rinaldo Franci” di Siena e l’Associazione Arturo.

Fonte: Forium