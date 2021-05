Ambiente, grande successo per l'iniziativa di Plastic Free a Fucecchio

Bambini, giovani e adulti insieme per Fucecchio e per l'ambiente. L'iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free con il patrocinio del Comune di Fucecchio, ha visto scendere in campo, domenica scorsa, circa 30 persone impegnate in una giornata ecologica di pulizia del territorio, insieme all'assessore all'ambiente Valentina Russioniello.

Divisi in due gruppi, sono state pulite dall'immondizia diverse zone di Fucecchio: il gruppo composto da alcune mamme e dai bambini, insieme all'assessore Russoniello, è stato impegnato in via Ramoni e in via del Forrone, mentre il resto degli adulti si è recato nei boschi delle Cerbaie dove, oltre a raccogliere immondizia, ha distrutto un bivacco utilizzato da spacciatori di droga. Una giornata, insomma, all'insegna della salvaguardia e della tutela ambientale, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro. Uno degli obiettivi dell'associazione Plastic Free, infatti, è proprio quello di coinvolgere il più possibile bambini e ragazzi per educarli al rispetto dell'ambiente e costruire così un futuro quanto più ecosostenibile.

"Ringrazio l'associazione Plastic Free che ha organizzato un evento molto partecipato - commenta l'assessore Valentina Russoniello - e che ha visto come protagonisti alcuni giovani cittadini del nostro comune. Come spesso accade, i ragazzi si dimostrano non solo sensibili verso il tema ambientale ma anche molto disponibili e volenterosi, coinvolgendo anche i propri genitori, e la raccolta di domenica lo testimonia. Grazie alla collaborazione con l'associazione ripeteremo l'iniziativa anche in altre zone della città".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa