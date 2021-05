Turista denuncia stupro a Marina di Carrara, si indaga

Una 24enne ha sporto denuncia ai carabinieri di Carrara: ha raccontato di esser stata violentata vicino a una spiaggia di Marina di Carrara nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 maggio. La giovane, di origini straniere, ha chiesto aiuto a una guardia giurata, poi è stata portata in pronto soccorso e i medici avrebbero riscontrato segni di violenza. Sono in corso le indagini.

La giovane era a Carrara di passaggio, doveva trovare alcuni amici altrove. Ha deciso di fermarsi al mare nel nord della Toscana per la serata di domenica. Un uomo la avrebbe avvicinata e poi violentata, per poi allontanarsi.

In stato di choc la giovane avrebbe vagato per la città e trovato in una guardia giurata un aiuto per raggiungere l'ospedale. Al momento la giovane non è stata in grado di fornire una descrizione né indicazioni su quale lingua parlasse l'aggressore.