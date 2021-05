Parte 'Laboratori di Futuro' tre incontri in tre Circoli dell'Empolese per un domani di comunità

Sabato 12 giugno dalle 9 alle 13 - Circolo Arci Santa Maria, dalle 14 alle 18 al Circolo Arci di Cortenuova e domenica 13 giugno dalle 9 alle 13 al Circolo Arci Cerreto Guidi saranno le prime tre tappe dei Laboratori di Futuro, un percorso nato all’interno del progetto Open To Youth promosso dalla Rete Ergo e finanziato dalla Regione Toscana all’interno del bando Giovani al Centro.

I Laboratori di Futuro sono luoghi non luoghi in cui sarà possibile crescere e innescare relazioni in grado di generare idee a partire da tre sfide sulle quali lavorare, attraverso modalità e metodologie di educazione non formale.

Le finalità di questi incontri sono:

- far conoscere gli spazi di aggregazione e la Rete Ergo, le risorse che rappresentano, i valori e la mission;

- disegnare o valorizzare modalità per creare e rinforzare il dialogo fra le persone, al fine di aiutare a superare la diffidenza tra diverse generazioni e culture.

- definire e promuovere modalità per raccogliere e dare seguito alle necessità delle persone e delle realtà che vivono questi spazi.

Questi appuntamenti saranno l’occasione per immaginare un futuro possibile innescando relazioni all’interno della comunità attraverso una narrazione che parte dalla voce delle persone che vivono e animano un territorio.

Sono invitati a partecipare a questi incontri sia persone che gravitano intorno al Circolo a vario titolo (consiglieri, soci, volontari), gestioni, associazioni o realtà private che svolgono attività all’interno del circolo stesso, sia singoli e organizzazioni del territorio quali imprenditori, commercianti, famiglie e tutti i residenti della comunità di riferimento fino ad un massimo di 25 persone.

Per partecipare è necessario inviare una mail a info@arciempolesevaldelsa.it o chiamare il numero 375-5442380 indicando nome, cognome, eventuale organizzazione di appartenenza e la data e la sede a cui si preferisce partecipare. Iscrizioni aperte fino a domenica 6 giugno. Per maggiori informazioni visita il sito www.reteergo.it

Fonte: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS