Si finge prostituta per rubare orologio ad autista a San Romano

Derubato dell'orologio, per fortuna non di valore, mentre era fermo in auto al semaforo della stazione di San Romano di Montopoli. È accaduto a un uomo di mezza età questa mattina.

Una donna si è avvicinata con commenti a sfondo sessuale, spacciandosi per una prostituta. L'uomo ha subito voluto allontanare la sconosciuta. Quello di lei in realtà era un pretesto per potersi avvicinare e derubare l'uomo dell'orologio.

La ladra è poi scappata in una Ford station wagon color celeste. Non sarebbe stata sporta denuncia per il fatto.