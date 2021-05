Femminicidio a Roma, carabiniere di Ponsacco blocca l'assassino

È di servizio a Ponsacco il carabiniere Gianluca Coppa, colui che è intervenuto bloccando l'uomo che ha accoltellato e ucciso la ex moglie Teresa Badde Liyanage, 40enne dello Sri Lanka. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio del 29 maggio, verso le 14,30, in Via Leonardo Greppi, in zona Portuense.

Il carabiniere era libero dal servizio e quando ha visto la donna, ancora viva ma a terra e in una pozza di sangue, ha intimato l'uomo, che aveva un coltello da cucina in mano, di buttarlo a terra per due volte. Poi Coppa, che era in vacanza a Roma con la moglie, ha chiamato il 112.

L'arrestato è un 49enne cingalese, prima bloccato dai passanti e poi arrestato dalla polizia. L'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione e al diniego della 40enne di tornare insieme a casa, l'ha accoltellata.