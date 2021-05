Toscana zona bianca? Giani: "Deciderà il Ministero"

La Toscana può andare in zona bianca? Decide il Ministero della Salute. Certo è che la situazione Coronavirus è in miglioramento. Così ha parlato Eugenio Giani, presidente della Regione, a margine di un evento per lavoratori e lavoratrici Bekaert a Figline.

"La zona bianca non deve essere vista come le zone gialle, arancioni o rosse" ha spiegato Giani. "È un elemento che si differenzia su cose marginali. Oggi la Toscana è nei dati della cosiddetta zona bianca, sotto i 50 contagi per 100mila abitanti. Oggi siamo a 46".

Quali saranno i prossimi passi per capire il 'colore' della Toscana? "Il Ministero deciderà quando e come, intanto domani tutti vedremo il ritorno all'esercizio al chiuso. È un elemento importante".

Toscana zona bianca, dunque? Staremo a vedere quello che sarà deciso nei prossimi giorni, ma va sottolineato il miglioramento nella situazione contagi.

Giani, infatti, si è soffermato anche sulla situazione in generale: "La Toscana vivrà nei prossimi giorni anche il progressivo calo dei ricoveri, siamo a 540 oggi, c'è una bella differenza quando se ne superavano 2mila, e anche il calo delle terapie intensive, siamo a poco più di 100, prima eravamo a 300. C'è un significativo miglioramento della situazione covid".

Per quanto riguarda il contrasto al Coronavirus, in Toscana saranno attive da oggi le prenotazioni per le classi 1982 e 1983 al portale dedicato.