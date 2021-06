Keu, Mallegni (FI): "Concerie carne da macello? Ora basta"

“A qualche settimana dalla “bufera delle concerie” di Santa Croce l’unica cosa a cui nessuno pensa, tranne noi, sono le imprese usate come “Carne da macello”!

Quando la politica è esercitata da persone che nella vita non si sono mai poste il problema di lavorare, e dare lavoro, accadono queste cose.

Il Partito Democratico ha travolto il Paese e la Toscana in particolare, in modo preoccupante, un coacervo di azioni politiche e personali autoreferenziali tese soltanto alla propria sopravvivenza. Cambiano i suonatori ma la musica è sempre quella, anzi probabilmente peggiorata.

La zona del Distretto Conciario è un fiore all’occhiello per l’intera economia nazionale. Le nostre imprese sono da sempre un riferimento per i grandi marchi della moda mondiale e vanno sostenute senza se e senza ma!

Basta scaricare sulla testa dei nostri imprenditori responsabilità di anni di una politica “oppressiva e ricattatrice” che spesso chiede, e nulla restituisce.

La cosa però che mi fa pensare è il motivo per cui dopo anni di oppressione e prese in giro quei cittadini hanno continuato a votare per gli stessi. Speriamo che stavolta qualcuno abbia aperto gli occhi”.

Lo dichiara il Senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, a riguardo dell'Inchiesta Keu.