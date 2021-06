Storica attività di Fucecchio cambia gestione dopo decenni

Cambia gestione alla storica rosticceria Da Duilio di Fucecchio.

Non era facile, in tanti ci hanno provato negli anni a pensare di rilevare quella famosa rosticceria, tutti hanno evitato per la paura del confronto. Attività gestita da Duilio Seghi e dalla moglie Vera che hanno deliziato i palati di 4 generazioni.

Subentrare ad una istituzione di questo genere è normale che intimorisca, la sindrome di Papa Ratzinger che rinuncia al papato per troppa responsabilità, è stata una costante negli anni per coloro che avevano intenzione di rilevare l’attività fino a che...

Gabriele Mannucci insieme alla nipote Alessia ha voluto prendersi questa responsabilità, con l’umiltà che ci vuole.

Nonostante gli anni passati ai fornelli Gabriele è lì per imparare da Duilio che lo affiancherà ancora per diverso tempo, i segreti della “sua” cucina. Resterà lo stesso pollo al mattone, lo stesso girarrosto, la stessa boscaiola lo stesso tutto. "Conoscendo bene Gabriele - commenta Alfredo Sabatini, commerciante fucecchiese e grande conoscitore delle attività storiche di zona - credo che potesse essere l’unico a rilevare, con alte potenzialità di riuscita, un attività così rischiosa e amata dai fucecchiesi.

Grazie Duilio e Vera per quanto avete fatto da sempre, un abbraccio e un “in bocca al lupo” a Gabriele e Alessia per aver accettato la sfida con le dovute capacità e soprattutto con umiltà".