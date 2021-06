Vaccini fuorisede e 'last minute', i chiarimenti dalla Regione

Avanti con le ultime prenotazioni per i vaccini Covid. Sabato 5 giugno si completa la finestra riservata ai trentenni sul portale regionale della Toscana prenotavaccino.sanita.toscana.it. Dalla prossima settimana si scenderà di età fino ai 16enni.

Dagli uffici regionali arrivano intanto chiarimenti per quanto riguarda i vaccini ai fuorisede. Per vaccinarsi in Toscana è necessario avere o la residenza oppure il domicilio nella regione. Lo impone la normativa nazionale. Senza uno dei due lo studente non potrà vaccinarsi in Toscana.

Gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Toscana garantiscono ampia elasticità nel fissare un appuntamento per più categorie. Per venire incontro ad esempio a chi ha necessità di fare in fretta, ma anche perché nessuna dose avanzata vada sprecata, ci sono le prenotazioni ‘last minute’ per le ventiquattro successive e proseguono gli open day (over 60), ovvero le aperture straordinarie di alcuni hub dove presentarsi spontaneamente senza aver fatto la prenotazione. L’opportunità può essere utilizzato anche da chi ha bisogno di anticipare la data, già fissata, per la prima dose.

Per spostare invece l’appuntamento a media e lunga scadenza al momento si deve prima cancellarsi e poi riprenotare. Ma dalla prossima settimana sarà attivata sul portale regionale la modalità ‘modifica’ che consentirà di fare le due operazioni in contemporanea, così come oggi accade per i ‘last minute’.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa