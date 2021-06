Lavori per la sicurezza idraulica a Porta a Lucca

Ultimo lotto di interventi per portare a termine il cantiere della sicurezza idraulica “Sistemazione Idraulica Pisa Nord - Opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca”. Sono in corso in queste settimane gli interventi per collegare il nuovo collettore di via Tino da Camaino con le reti di fognatura di via XXIV Maggio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il Comune ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi da lunedì 7 a domenica 13 giugno:

Lato Località i Passi

- VIA XXIV MAGGIO all’altezza di Via Salvestroni: chiusura al traffico veicolare eccetto residenti fino ad area cantiere.

- VIA FOSSE ARDEATINE: Obbligo di svolta a sinistra;

- Apposizione di segnaletica di indicazione di preavviso strada chiusa “Via XXIV Maggio” all’altezza di Via Tino di Camaino/Via Fosse Ardeatine;

- VIA N. SAURO, dal civ. 53 a Via XXIV Maggio: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- VIA XXIV MAGGIO dal civ. 38 a Via Sauro e dal civ. 87 a Via della Pura e dal civ. 79 a Via della Pura ambo i lati: divieto di sosta con rimozione coatta;

Lato Stadio

- VIA XXIV MAGGIO all’altezza di Via A. Pisano detto Pisanello: Chiusura al traffico veicolare eccetto residenti fino all’area cantiere;

- Apposizione di segnaletica di indicazione di preavviso strada chiusa “Via XXIV Maggio” all’altezza di Via F.Filzi/Via Collodi;

- Percorso alternativo per il TPL: Via XXIV Maggio, Via F.Filzi , Viale G. Pisano, Via F.lli Rosselli , rientro su Via XXIV Maggio e viceversa

