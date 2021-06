Festa dell'Unicorno 2021, agosto è il mese per il fantasy e il cosplay

Ripartire in sicurezza senza rinunciare alla magia. Questo l’obiettivo della Festa dell’Unicorno di Vinci 2021, giunta alla XVI edizione.

Organizzare in piena sicurezza è infatti divenuto un mantra per i festival e le fiere del fumetto che si apprestano a ripartire dopo mesi di stop forzato.

Con questo obiettivo, tornerà anche la Festa dell’Unicorno, la manifestazione vinciana dedicata al fantasy, ai giochi di ruolo e al cosplay, ma salvaguardando quel mix di sogno e realtà che l’ha resa così peculiare negli anni.

Un’edizione, quella 2021, che sarà rivoluzionata anche per rispettare protocolli e le norme di sicurezza anti-covid. Le novità principali riguarderanno la capienza fortemente ridotta e la possibilità di partecipare all’evento solo acquistando il biglietto in prevendita.

Tale nuovo sistema permetterà di vivere in piena sicurezza e tranquillità la magia del festival vinciano.

Inoltre la struttura dell’evento cambierà notevolmente, con le vie del paese che ospiteranno la mostra mercato e le piazze che saranno strutturate come aree spettacoli con postazioni a sedere distanziate.

Anche le date saranno una novità. Le strade di Vinci torneranno ad animarsi tra cosplayer e spettacoli nel mese di agosto. I giorni da segnare sul calendario sono infatti venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto 2021.

Il tema dell’evento sarà “Come la Fenice” a indicare una rinascita dopo mesi di difficoltà. Con l’auspicio che si tratti di una rinascita non solo per la Festa dell’Unicorno, ma per tutte le fiere del settore e soprattutto per Vinci. Gli ingredienti sono numerosi: socializzazione, turismo, cultura, giovani, ma anche un indotto economico fondamentale per il commercio locale che aspetta solo di rinascere, proprio come la fenice.

Grazie all’impegno e alla passione che la Festa dell’Unicorno ha sempre mobilitato, il sogno si appresta a diventare realtà!

I biglietti per partecipare al Festa dell'Unicorno 2021 sono già disponibili fino a esaurimento al seguente link https://festaunicorno.boxofficetoscana.it