A Peccioli splendono 11Lune: il programma del festival con Francesco Renga e Giusy Ferreri

11Lune e Festivaldera, un binomio che riaccende la cultura. È stata inaugurata oggi l’edizione 2021 di 11Lune, giunta ormai alla sua diciassettesima edizione, in sinergia con la “cugina” Festivaldera con cui condividerà il cartellone.

Il sipario su entrambe le manifestazioni si è alzato in trasferta, al Teatro della Pergola di Firenze, testimonianza di quanto la rassegna abbia oltrepassato con le sue eccellenze tutti i confini territoriali. D’altronde non potrebbe che essere così, visto che il festival richiama artisti di grido da ogni parte d’Italia.

Alla presentazione della rassegna hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e da quello di Pontedera Matteo Franconi e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

«Credo che questa rassegna sia una testimonianza massima della resilienza del nostro territorio» ha dichiarato durante la conferenza di apertura il sindaco Macelloni.

Marco D’Amore, direttore artistico di Festivaldera si è unito alle lodi del primo cittadino: «Il nostro paese ha bisogno di esempi come Peccioli e Pontedera».

Il 2021, dunque, sarà l’anno della speranza e della ripartenza: per questo 11Lune 2021 accoglierà nel suo programma molte iniziative oltre gli spettacoli all’Anfiteatro Fonte Mazzola. A ogni modo, anche quest’anno i nomi sono di quelli da jet set: Francesco Renga e Giusy Ferreri su tutti, senza dimenticare i giornalisti Luca Sofri (direttore de Il Post) e Claudio Cerasa (direttore de Il Foglio).

La necessità di ripartire e la fiducia nel futuro è rappresentata dalle oltre 700 domande di partecipazione al workshop di giornalismo del Post, un’occasione di formazione di altissimo livello che viene offerta da Peccioli a venti aspiranti giornalisti.

Simbolicamente il cartellone si aprirà infatti con l’inaugurazione del Palazzo Senza Tempo. Un antico edificio, protagonista di una riqualificazione completa secondo un progetto curato dallo studio MCA di Mario Cucinella.

Le produzioni teatrali ripartono con tre spettacoli di Festivaldera che sono entrati a far parte del cartellone di 11Lune e con “Tutto l’amore di cui siamo capaci” di Michele Santeramo, tutte produzioni della Fondazione Teatro della Toscana

Ritornano anche i concerti e la felicità di poter tornare sul palco è testimoniata dalle parole di un raggiante Francesco Renga: «Questa estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica».

11Lune darà spazio anche agli attori in erba: il cartellone si chiude, infatti, con “La donna volubile”, spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana per la regia di Marco Giorgetti, che porterà in scena gli allievi dell’Oltrarno, Scuola di formazione del mestiere dell’attore, diretta da Pierfranceso Favino.

Il Programma di 11Lune - Festivaldera

Giovedì 1° luglio alle ore 18.30 verrà inaugurato il Palazzo Senza Tempo, in Via Carraia a Peccioli.

Domenica 4 luglio Daniela Morozzi presenterà “Storie della buonanotte per bambine ribelli” con l’Orchestra Multietnica di Arezzo e Margherita Vicario. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo best-seller scritto da Elena Favilli e Francesca Cavallo, è un evento nell'ambito della Rassegna “Riprendiamoci la scena”, teatro e musica in giro per la Toscana, promossa da Cesvot.

Lunedì 5 luglio Vittoria Puccini interpreterà Greta, terzo personaggio che svilupperà il tema “Poco più che persone” di Festivaldera.

Giovedì 8 luglio Marco D’Amore sarà Salvo, quarta voce e quarto spettacolo di Festivaldera. Gli spettacoli inseriti in Festivaldera si concluderanno presso Anfiteatro del Triangolo Verde a Legoli, lunedì 12 luglio con Toni Servillo che sarà Candido.

Mercoledì 14 luglio Luca Sofri, direttore del Post, dialogherà con Claudio Cerasa, direttore del Foglio, nell’ambito della terza edizione del workshop estivo di giornalismo del Post, che si terrà a Peccioli dal 12 al 18 luglio. Quest’anno hanno partecipato alle selezioni oltre 700 aspiranti giornalisti tra i 18 e i 30 anni.

Sabato 17 luglio torna l’eco run in notturna attraverso le colline della Valdera, organizzata dalla Belvedere Spa in collaborazione con 1063AD. Per la terza edizione è stato previsto un nuovo percorso attraverso i panorami e le strade bianche dell’area naturalistica delle Serre.

Lunedì 19 luglio calcherà il palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola Francesco Renga, in un concerto acustico.

Venerdì 23 luglio andrà per la prima volta in scena una produzione del Teatro della Toscana dal titolo “Tutto l’amore di cui siamo capaci” scritta da Michele Santeramo e interpretata da Lorenzo Gioielli, che ne curerà anche la regia, e da Greta Bendinelli.

Lunedì 26 luglio in occasione delle Notti dell’Archeologia, iniziativa regionale per la valorizzazione dei luoghi della cultura, si terrà l’apertura in notturna dell’Area Archeologica di Santa Mustiola, loc. Colle Mustarola – Peccioli (PI).

Venerdì 30 luglio andrà in scena “La donna volubile” di Carlo Goldoni, una produzione del Teatro della Toscana, con la regia di Marco Giorgetti, interpretata dagli allievi dell’Oltrarno, Scuola di formazione del mestiere dell’attore, diretta da Pierfranceso Favino.