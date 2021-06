Il mondo di Tropei, la mostra a Palazzo Grifoni

Mostra Tropei, riscoprire un artista dimenticato

Si inaugura sabato 12 giugno alle 17 e 30 a Palazzo Grifoni a San Miniato, una bellissima mostra dedicata ad un artista oggi dimenticato, ma che - come si vedrà - è oggi di grande interesse.

Oltre cento opere spesso mai viste, che mostrano il mondo attraversato da TROPEI (Pietro Marchesi): un universo surreale, pieno di circhi e di pagliacci, ma anche di profonda spiritualità, e lo dimostrano opere importanti, come il lunghissimo corridoio settecentesco che dipinse per anni nel Convento di San Francesco a San Miniato.

Una mostra assolutamente da vedere, una pagina inedita della cultura sanminiatese e toscana dell'altro secolo. La mostra è voluta dalla Fondazione Istituto del Dramma Popolare, con i supporti in locandina.

Fondazione istituto Dramma Popolare di San Miniato

Aspettando la LXXV Festa del teatro di San Miniato

presenta

L'inaugurazione della mostra TROPEI Pittore delle creature.

Sabato 12 giugno 2021

ore 17.30

presso Palazzo Grifoni di San Miniato (PI), Piazza Grifoni 10.

La mostra rimarrà aperta nei giorni di Sabato e Domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.00

Dal 12 giugno al 11 luglio 2021

Pietro Marchesi, noto tra gli artisti come Tropei, era nato a Pisa nel 1939 e lì morì nel 2001, dopo una lunga parentesi passata a San Miniato, la città che vuole adesso ricordarlo, con in testa la Fondazione Istituto del Dramma Popolare, che lo ebbe come consigliere oltre che come artista. Ci sono tra le sue opere ben tre incisioni (per Giobbe, Oltre le trincee, Ipazia), realizzate su commissione dell’istituto sanminiatese. Tutta la sua attività va in questo senso, verso una attualizzazione del messaggio evangelico, come si vede in quella che è la sua opera più grande e complessa - che qualcuno ha definito come la sua “Cappella Sistina” - cioè il corridoio settecentesco (50 metri per 4) dipinto in quella che era la clausura del Convento di San Francesco, un luogo comunque separato dalla parte pubblica del grande complesso monastico.

