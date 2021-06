"Prenotato a Dicomano, ma dov'è?": mappa ai luoghi poco conosciuti dove vaccinarsi

"Grazie mille, ho appena prenotato il vaccino a Dicomano, ora devo solo scoprire dove si trova!". Un messaggio simpatico è stato pubblicato da Eugenio Giani su Facebook. Per molti, infatti, Dicomano come altre località con hub vaccinali sono posti in Toscana da scoprire.

Considerando che le prenotazioni di questi giorni avvengono spesso lontane nel calendario, c'è chi per vaccinarsi quanto prima (senza avere il richiamo nel periodo agostano delle ferie) decide di farlo andando anche in posti lontani. Si può parlare anche di 'vacanza vaccinale', per chi deve fare di necessità virtù e sceglie di fare 70 km perché è l'unico posto disponibile.

Ancora è presto per pensare a dei pacchetti turistico-sanitari con sconti nelle strutture ricettive per chi si vaccina. Sarebbe forse una scelta intelligente trovare un 20% di riduzione nel ristorante o nell'hotel accanto all'hub. Ma il messaggio di Giani su Dicomano dà il la a un consiglio scherzoso: vaccinarsi in posti da visitare, come Dicomano per esempio.

E quali potrebbero essere alcune mete lontane con hub vaccinale? Proviamo a vedere, seguendo la mappa interattiva fornita dalla Regione Toscana.

Fivizzano (Massa-Carrara)

Ospedale di Fivizzano

In mezzo alle Apuane c'è l'ospedale Sant'Antonio Abate nella frazione di Aiola. Qui si trova l'hub di Fivizzano, anche se il capoluogo comunale è a qualche km. Il punto vaccinale è vicinissimo alle terme di Equi e ai monti, col vaccino che serve per fuggire anche dalla canicola estiva.

Barga (Lucca)

Ancora montagna, stavolta in Garfagnana. Il borgo di Barga è da sempre meta di turisti, adesso anche di persone che cercano un antidoto al Covid-19. Il punto vaccinale si trova all'ospedale San Francesco, a poche centinaia di metri dal centro, insignito della bandiera arancione del Touring Club. E poi, ci si vaccina nella terra di Pascoli, non è da sottovalutare.

San Marcello-Piteglio (Pistoia)

Rimaniamo nel nord della Toscana e sui monti, però spostiamoci sulla Montagna Pistoiese. Non è facile per chi abita in zone meno rurali arrivare a San Marcello Piteglio, ma le dosi disponibili potrebbero far cambiare idea. Le somministrazioni avvengono all'ospedale, vicino al centro di San Marcello Pistoiese.

Vernio (Prato)

Villa Sperling a Vernio

Per un tuffo nella Val di Bisenzio, ecco Vernio. L'hub si trova alla casa della salute ed è raggiungibile a piedi dalla stazione, che dista meno di un chilometro. Centro di riferimento per il nord della provincia di Prato, è meno conosciuta da chi viene da altre zone e, secondo le ultime stime da prenotavaccino, non è difficile riuscire a prenotarsi qua o nella vicina Vaiano.

Firenze sull'autostrada

Ok, Firenze la conoscono tutti, ma dal 10 giugno apre un nuovo punto in una zona molto battuta e molto conosciuta, la chiesa dell'Autostrada a Firenze Nord. Si trova in un'area strategica, dove confluisce gran parte della viabilità a lunga percorrenza in Toscana.

Reggello (Firenze)

Per chi non vive in Val di Sieve o nel Valdarno aretino, l'ipotesi Reggello alla prenotazione del vaccino si fa sempre allettante. Ha dosi disponibili e è anch'essa facilmente raggiungibile, al palazzetto dello sport. Certo, non è il vicino Castello di Sammezzano, ma per arginare il Covid-19 questo e altro.

Sansepolcro (Arezzo)

Ai confini della Toscana - per citare 'Una pezza di Lundini'... - ecco un altro dei borghi considerati tra i più belli d'Italia. Centro di riferimento per i vaccini in Valtiberina, Sansepolcro è non solo la meta prediletta per le gite fuori porta di una giornata ma anche un hub piuttosto attivo. Appuntamento al Foro Boario, poco fuori dal centro.

Abbadia San Salvatore (Siena) o Castel del Piano

(foto gonews.it)

Se invece volete andare sul Monte Amiata a cercare del fresco, l'appuntamento è alle pendici della vetta più alta della Toscana. Vicinissimo all'ospedale e al centro cittadino, il Centro Sociale è il punto dove vengono somministrati i vaccini. C'è chi ha scelto Abbadia (o Castel Del Piano, poco distante) per vaccinarsi dopo una gita in moto.

Follonica (Grosseto)

Andiamo al mare, in una delle località balneari più famose della Toscana e spesso insignita di riconoscimenti per la qualità delle spiagge. A Follonica si va per rilassarsi, ma anche per vaccinarsi. Chi fa le vacanze nel Grossetano può sfruttare la Fonderia N°1, hub vaccinale vicinissimo alla costa.

Isola d'Elba (Livorno)

Sempre mare, stavolta isole. Per chi ama l'Isola d'Elba le scelte sono tantissime se si parla di vaccini. C'è un centro a Capoliveri, uno a Marciana Marina, uno a Rio, uno a Porto Azzurro e ben due a Portoferraio. Andare al mare per star sani, insomma.

Volterra (Pisa)

Il centro più gettonato per chi vive in Valdicecina (e uno dei borghi turistici più apprezzati), ma certamente fuori portata per chi bazzica l'area fiorentina. La città etrusca riserva molte sorprese, per cui dopo la dose al Santa Maria Maddalena o al dipartimento Prevenzione, perché non farsi un giro al Teatro Romano, al Museo Civico o semplicemente passeggiando per piazza dei Priori?