Abc in gara-3 contro Siena, l'impresa da tentare al PalaVivaldi

Appena il tempo di godersi la vittoria conquistata mercoledì al PalaBetti, che per l’Abc Solettificio Manetti è già tempo di guardare alla prossima impresa. Domenica la serie tornerà di nuovo al PalaVivaldi della Virtus Siena dove, alle ore 18, si alzerà la palla a due per gara-3 (arbitri Mariotti di Cascina, Panicucci di Ponsacco).

Dopo aver fatto gli straordinari appena due giorni fa, i ragazzi di Paolo Betti proveranno a spostare l’inerzia della serie ed espugnare il parquet senese, compito arduo a cui l’Abc è andata vicina per ben due volte ma che, alla fine dei giochi, ha soltanto sfiorato. Una gara fondamentale per provare ad indirizzare una serie che si sta rivelando combattuta ed avvincente e che sicuramente arriverà almeno a gara-4, in programma mercoledì prossimo al PalaBetti (mentre l’eventuale gara-5 sarà a Siena domenica 20 giugno). Assente, per l’intera serie, Andrea Scali, che martedì si è sottoposto all’intervento al ginocchio e che ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Si ricorda che la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Virtus Siena e andrà in onda su Clivo (canale 680 del digitale terrestre) lunedì 14 giugno alle ore 22.

Fonte: Abc Castelfiorentino