Alla scuola Pascoli di Fucecchio l'anno si conclude con una mostra dei lavori svolti

Un bel modo per concludere un anno complicato! Giovedì 10 giugno a partire dalle ore 16.00 si è tenuta la mostra dei progetti e laboratori che hanno coinvolto le classi 5A e 5B della scuola primaria Giovanni Pascoli di Fucecchio.

Tutti gli alunni hanno esposto per le loro famiglie i lavori realizzati durante l’anno scolastico.

Progetti eterogenei e strettamente connessi con temi di attualità, come il lavoro sulla Costituzione oppure quello focalizzato sull’Agenda 2030 che ha introdotto i ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale, così come l’altro laboratorio dal titolo “Impariamo la differenziata”; oppure il progetto di informatica organizzato dal professor Aleandro Pucci e il percorso “Riprendere Con-Tatto” curato delle dottoresse Benedetta Perone ed Elisa Cheli.

Altri interventi svolti durante l’anno hanno avuto come tema “La religione e la libertà religiosa”, oppure il percorso dedicato alla Roma antica curato da Lorenzo Zingoni.

Nel corso del pomeriggio è stato inoltre presentato il libro di poesie scritte dagli alunni dal titolo “Volare con la fantasia”, con la prefazione della Dirigente Scolastica, professoressa Marinella Pascale.

A questo appuntamento, proprio nell’ottica di garantire una continuità didattica fra i diversi ordini scolastici, sono intervenute anche due docenti della scuola media Montanelli, le professoresse Cesarina Perna e Cristina Chiti, assieme all’assessore all’Istruzione e vicesindaco Emma Donnini.

"L’anno scolastico 2020/2021 è stato molto molto difficile per i ragazzi a causa delle tante limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, fra cui l’impossibilità di fare le gite, che per gli alunni costituiscono un importante momento per vivere in modo diverso l’attività didattica. Per questa ragione le insegnanti hanno scelto di attivare numerosi laboratori e percorsi in grado di stimolare la creatività dei ragazzi, nella convinzione, come sostiene Roberto Vecchioni, che “la scuola che vorrei è quella che mi può insegnare ciò che è bello, è armonia, è valore” ", spiegano le stesse insegnanti.

Fonte: Ufficio stampa