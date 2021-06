Dopo sette stagioni coach Barsotti lascia Etrusca Basket: "Non ci sono parole per ringraziarlo"

Federico Barsotti

Dopo sette anni di successi, Federico Barsotti non sarà più l'allenatore dell'Etrusca. La decisione è stata maturata da coach Barsotti alla fine della stagione in seguito ad esigenze familiari e personali, che lo portano ad un avvicinamento a casa, dopo ben sette stagioni trascorse sotto la Rocca.

Federico dal 2014 al 2021 ha raggiunto il punto più alto nella storia dell'Etrusca San Miniato: alla prima stagione è riuscito a cogliere subito la promozione in serie B, per poi mantenere sempre la categoria, raggiungendo per ben cinque volte su sei i playoff. Nella stagione appena trascorsa la ciliegina sulla torta, con la semifinale playoff per l'accesso alla serie A2 conquistata, punto più alto nella storia della compagine sanminiatese. Oltre ai risultati sul campo, grazie al lavoro di coach Barsotti, l'Etrusca è ormai una realtà affermata nel panorama cestistico nazionale, con una chiara identità riconosciuta in tutto l'ambiente, con un basket fatto di intensità, alto ritmo e grande solidità difensiva.

Il CDA Etrusca, tramite le parole di Andrea Stefanelli saluta così coach Federico Barsotti: "Federico è stato il principale artefice di tutto quello che abbiamo costruito in queste stagioni e l'Etrusca sarà sempre grata a lui per tutto quello che ci ha dato. Sarà sempre parte dell'Etrusca perchè ha saputo trasmetterci ogni giorno la sua tenacia, la sua energia e la voglia continua di migliorarci in tutto quello che facciamo quotidianamente. Le mie non devono essere viste come le solite frasi di circostanza: in questi anni ho sviluppato un rapporto straordinario di empatia e fiducia con lui, che è stato fondamentale per metterci nelle condizioni di raggiungere i risultati straordinari che abbiamo conquistato. In questi anni ha dato tanto al nostro sodalizio e comprendendo le sue esigenze personali, gli auguro sinceramente di ottenere il massimo in qualunque futura avventura. Tutto il mondo Etrusca sarà eternamente grato a Federico per quello che ha fatto e San Miniato sarà sempre la sua seconda casa. Grazie di cuore Federico!"

Il dirigente responsabile Andrea Stefanelli interviene anche sul futuro prossimo Etrusca, in vista della stagione 2021/2022: "Il CDA Etrusca si sta muovendo scrupolosamente per cercare una nuova guida tecnica per affrontare la prossima stagione di serie B, per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto in tutte queste stagioni e per continuare a regalare a tutti i nostri sostenitori le gioie che abbiamo condiviso in questi anni. Nelle prossime settimane aggiorneremo in merito tutto il nostro ambiente".

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa