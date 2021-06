Il Dott. Renato Colombai va in pensione, è stato a lungo dirigente dell’Empolese della ex ASL 11

Si è tenuta nei giorni scorsi una conviviale per brindare alla pensione del Dott. Renato Colombai, noto dirigente dell’Empolese della ex AUSL 11 attuale AUSL Toscana Centro, con tanti colleghi e amici con i quali ha condiviso oltre 40 anni di immensa ed onorata carriera di lavoro conclusi lo scorso 30 aprile.

Ripercorrendo la sua attività della Laurea in medicina e chirurgia nel 1984, Renato Colombai ha svolto un percorso professionale caratterizzato da una continuità ed una progressione di responsabilità che non ha mai avuto interruzioni fino al raggiungere il ruolo di Direttore Generale ex AUSL Empoli al momento della riforma delle AUSL Toscane nel 2015.

Il suo impegno straordinario lo ha visto sempre presente sul territorio e che si è concretizzato nel raggiungimento di obiettivi importanti con l’avvio del Nuovo Ospedale San Giuseppe e la realizzazione della Rete Territoriale delle Case della Salute che ha avuto sviluppo proprio durante il periodo nel quale aveva svolto il ruolo di Direttore Sanitario aziendale.

E non solo, ha dato vita ai primi corsi universitari per le professioni sanitarie oltre alle prime posizioni dirigenziali proprio per tali posizioni con il raggiungimento delle prime lauree magistrali che hanno fatto seguito alla riforma del 1992.

Altro importante traguardo è stata una organizzazione della Medicina Generale fino a raggiungere i migliori livelli toscani per il contenimento della spesa farmaceutica e per l’appropriatezza nell’uso dei servizi sanitari, come risultano dai risultati MES S’Anna Pisa.

Ha sempre creduto nella formazione dei professionisti al fine di cercare di migliorare sempre la qualità, lavorando sul rischio clinico prevenendo le situazioni critiche al fine di saperle affrontare qualora si presentassero ed agendo di conseguenza nei momenti di maggior stress. Per questo ha garantito anche attività d’insegnamento ai medici, ai farmacisti, agli infermieri, consapevole che insegnare è una sorta di “obbligo” che tutti i professionisti hanno per contribuire al proprio e all’altrui sviluppo.

La sua passione per la cultura lo ha visto impegnato nella stesura di varie pubblicazioni molto spesso in ambito sanitario ma anche in ambito di ricerche storiche sul territorio, passione questa che si è ampliata appunto nell’ambito del Comune di Vinci, organizzando fino a qualche mese prima della pandemia, eventi, presentazioni di libri che hanno trovato momenti di divulgazione accolti con soddisfazione dalla popolazione nello special modo rivolte alle conoscenze di Leonardo da Vinci legate alla Scienza Medica.

Al Dott. Colombai vanno i saluti e ringraziamenti dei tanti colleghi e amici che nel corso degli anni hanno lavorato al suo fianco per rendere una sanità sempre al passo con i tempi e alle esigenze del paziente.