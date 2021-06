A spacciare nelle vie della movida di Cecina: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina ha arrestato nella scorsa serata un 35enne cittadino albanese, residente a Cecina.

Nell’ambito dei consueti attività anti spaccio di stupefacenti nei luoghi della movida cecinese, i Carabinieri in questi ultimi giorni avevano notato un uomo che nella frazione Marina si aggirava con la sua autovettura fermandosi in prossimità di gruppi di persone e rimanendo in attesa.

Ritenutolo sospetto, i militari hanno deciso di operare un controllo del 35enne in via Galliano, per poi decidere di perquisirlo.

L'albanese veniva trovato in possesso di 760 euro contanti nonché di 2 telefoni cellulari. Tutto ciò ha ulteriormente insospettito i militari che hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione a Cecina. Qui i militari hanno rinvenuto 17 involucri del peso complessivo di circa 18 grammi di cocaina, un altro involucro di circa 20 grammi sempre di cocaina, 500 euro contanti ed un bilancino di precisione.

Il 35enne è stato arrestato in flagranza per la detenzione illegale finalizzata allo spaccio della sostanza stupefacente. La droga ed il denaro, che i militari ritengono sia il provento dell’illecita commercializzazione della cocaina, sono stati sequestrati.