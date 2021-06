Juventus-Empoli Primavera: tutte le info sulla modalità di vendita dei tagliandi

Per la gara tra Juventus e Empoli in programma mercoledì 23 giugno alle ore 19.00 allo Stadio Ricci di Sassuolo i tagliandi di Tribuna saranno in vendita al prezzo di 10 euro (Ridotto Under 12 2 euro) on line sul sito Vivaticket (https://vivaticket.com), presso i punti vendita Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) oppure presso lo Store del Sassuolo (piazza Garibaldi — Sassuolo)

L’organizzazione comunica che ad esaurimento posti in tribuna, il pubblico sarà accomodato nel settore gradinata al medesimo prezzo

Per tutte le gare della Fase Finale, i “titolari delle tessere CONI e FIGC Tribuna d’Onore” valide per l’anno 2021 avranno accesso alla tribuna fino ad esaurimento dei posti disponibili, presentando un titolo di accesso ottenibile inserendo i dati anagrafici. Le richieste dovranno pervenire via e-mail (biglietteria(sassuolocalcio.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti l’evento. I disabili con certificazione al 100% possono accreditarsi inviando una e-mail a biglietteria(sassuolocalcio.it ed accedere all’impianto fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In ottemperanza alle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte ai sensi del DL 22 aprile 2021, n. 52 e pubblicate il 1° giugno 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, “per la presenza di spettatori è necessario che vengano seguite specifiche norme volte sia a prevenire il rischio del contagio che ad assicurare il tracciamento nel caso in cui vengano riscontrate positività”. Più specificatamente, all’interno dell’impianto sportivo, dovranno essere rispettate le condizioni di protezione individuale (utilizzo costante delle mascherine) e di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente. Ogni titolare del biglietto dovrà presentarsi allo stadio munito di documento di identità e di autocertificazione (allegata al biglietto acquistato) debitamente compilata e firmata: dovrà, altresì, rispettare il posto a sedere indicato sul seggiolino e quanto previsto dal regolamento d’uso dello Stadio Ricci nonchè le indicazioni fornite dal personale di sicurezza dello stadio.

COME ARRIVARE

L’accesso all’impianto avviene esclusivamente dai cancelli in Via Mazzini.

IN AUTO

Dall’autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Modena Nord, imboccare la Tangenziale in direzione Abetone-Sassuolo. Seguire le indicazioni Sassuolo. Alla rotonda al termine della tangenziale prendere la prima uscita e proseguire dritto su SP467 per circa 1 km. Alla rotonda che interseca Via Circonvallazione Nordest girare a sinistra (2° uscita) e proseguire dritto per 2 km circa. Alla rotonda che interseca Via Adda girare a destra (1° uscita) e proseguire dritto su Via Mazzini per 500 m circa. I cancelli dello Stadio Ricci si trovano sulla destra. Non è possibile parcheggiare le auto all’interno dello stadio.

IN TRENO

Dalla stazione ferroviaria di Modena prendere la linea ferroviaria TPER Modena-Sassuolo o raggiungere l’autostazione di Modena e prendere il bus extraurbano 670 o 671 in direzione Sassuolo. Arrivati alla stazione di Sassuolo proseguire a piedi, lo Stadio Ricci è raggiungibile in 10 minuti circa.

Dalla stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia raggiungere la stazione centrale di Reggio Emilia attraverso le linee di bus urbani o la linea ferroviaria TPER Guastalla-Reggio Emilia. Proseguire sulla linea ferroviaria TPER Reggio Emilia Centrale – Sassuolo. Arrivati alla stazione di Sassuolo proseguire a piedi, lo Stadio Ricci è raggiungibile in 10 minuti circa.

