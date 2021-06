"Vaccinazioni ancora indietro a Campi Bisenzio": l'attacco di Forza Italia

"La vaccinazione a Campi Bisenzio prosegue con forte difficoltà, oggi i numeri ci dicono che solo al 41% della popolazione è stata somministrata la prima dose mentre in Toscana si è già raggiunto il 50%, per questo l’amministrazione comunale deve scendere in campo e compiere ogni sforzo per invitare i nostri cittadini a recarsi presso gli hub vaccinali".

Si esprimono così Paolo Gandola, consigliere metropolitano e capogruppo di Forza Italia a Campi e Angelo-Victor Caruso, commentando i dati sulle somministrazioni dei vaccini contro il Covid-19.

"Secondo gli ultimi dati disponibili a Campi Bisenzio si sono sottoposti alla somministrazione della prima del vaccino solo 19151 cittadini, un dato di gran lunga inferiore rispetto alla media regionale e degli altri Comuni della Piana Fiorentina dove Sesto Fiorentino risulta in testa per cittadini vaccinati".

Al riguardo, annuncia il capogruppo, presenterò un’interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale per comprendere maggiormente le ragioni di questi dati così insoddisfacenti ed invito fin da ora l’amministrazione comunale a procedere a sviluppare una idonea campagna comunicativa per invitare quanti più cittadini a sottoporsi al vaccino".

Fonte: Ufficio stampa