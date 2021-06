Coronavirus Empoli e Cuoio, 4 nuovi contagi

Sono 23 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 3 decessi tutti in provincia di Firenze e non tutti riconducibili alle ultime 24 ore. Ecco la situazione dei contagi per quel che riguarda il Cuoio e l'Empolese Valdelsa.

3 casi in zona empolese

Capraia e Limite 1

Empoli 2

1 caso in provincia di Pisa

Santa Croce 1

I tre decessi registrati non sono riconducibili a persone provenienti da Empolese Valdelsa e Cuoio.

Di seguito il dettaglio nel territorio dell'Asl Toscana Centro

16 casi in provincia di Firenze, di cui 3 in zona empolese

Campi Bisenzio 1

Figline e Incisa 3

Firenze 5

Firenzuola 1

Sesto Fiorentino 3



3 casi in provincia di Prato

Montemurlo 1

Prato 2

3 casi in provincia di Pistoia

Pescia 1

Quarrata 1

Uzzano 1