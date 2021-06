Euro 2020, i lettori di gonews.it credono nell'Italia

Il calcio italiano è in fermento per questi Europei. Euro 2020 va avanti e l'Italia se la vedrà con l'Austria negli ottavi di finale in gara secca a Wembley. E voi, credete negli azzurri?

Questa era la domanda che gonews.it aveva posto a lettori e lettrici la scorsa settimana, la risposta è sorprendente. Il 69.92% di chi ha votato ha parteggiato per l'Italia, credendo negli azzurri come sorpresa di Euro 2020. Il 30.08% non è convinto dall'Italia.

