Keu sulla 429, dalle prime analisi cromo supera di 26 volte il limite nei test

Torniamo a parlare dell'inchiesta Keu, nella branca che riguarda l'utilizzo nel sottofondo stradale della nuova SRT 429 tra Empoli e Castelfiorentino. Nel tratto in cui sarebbero state smaltite 8mila tonnellate della polvere contenente agenti inquinanti degli scarti conciari del comprensorio del cuoio, secondo le prime analisi sarebbero stati trovati valori altissimi. Da una relazione preliminare depositata in procura su 5 campionamenti al cavalcaferrovia su Empoli i valori più alti riguardano la parte alta del rilevato stradale, con 1.592 microgrammi di cromo per chilogrammo (il doppio del limite di 800 consentito per i terreni industriali).

I test di cessione sono addirittura peggiori. Parlano della capacità di rilascio degli agenti contaminanti quando il materiale che li contiene viene attraversato da agenti atmosferici. Se il limite di legge è di 50 grammi per litro, gli esami hanno rilevato una quantità di cromo di 26 volte oltre il limite: 1.331 grammi per litro.

Potrebbero arrivare altri prelievi in zona, con la delega della Direzione distrettuale antimafia di Firenze ai carabinieri forestali e all'Arpat.