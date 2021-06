Rinforzata la banchina in via Bindone

Continuano le opere di manutenzione sull’intero territorio comunale a Santa Maria a Monte. Si rende noto che in via Bindone sono in corso i lavori per la regimazione delle acque superficiali e di rinforzo banchina indebolita. Si tratta di un intervento necessario ed improrogabile.

Infatti a causa della rottura di una condotta ci sono state delle infiltrazioni dell’acqua nel terreno che hanno determinato l’indebolimento e il cedimento di una parte della banchina. Sono in corso interventi per la riparazione della condotta e il rinforzo della banchina. In particolare l’’intervento di rinforzo della banchina è un lavoro complesso, del tipo di ingegneria naturalistica, ed è volto a prevenire il cedimento dell’intera banchina e alla sua preservazione nel tempo. E’ importante intervenire in tempi brevi davanti a tali criticità ai fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e la sicurezza stradale. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni fino a completamento dell’intervento, la viabilità è regolata con impianto semaforico.

Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte