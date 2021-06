Nasce a Prato il primo polo formativo per le discipline del teatro musicale in Toscana

C’è la tradizione del Teatro Politeama Pratese che, grazie all’esperienza di Arteinscena, si è affermato nel corso degli anni come straordinario vivaio di talenti nel campo dello spettacolo. E c’è la competenza consolidata di una realtà come STM – Scuola del Teatro Musicale, la prima scuola di teatro musicale in Italia a essere stata riconosciuta come istituzione Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica) dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con sedi dentro palcoscenici di prestigio come il Teatro degli Arcimboldi di Milano e il Teatro Coccia di Novara.

Due ingredienti per un binomio di successo che da settembre porterà a realizzare a Prato il primo polo formativo per le discipline del teatro musicale in Toscana (recitazione, canto, movimento coreutico).

Da Arteinscena alla Scuola del Teatro Musicale: è nel solco della continuità che prosegue la storia della scuola di musical fondata dalla compianta presidente Roberta Betti e da Lamberto Muggiani, con un occhio di riguardo per l’offerta formativa che negli spazi del teatro di via Garibaldi verrà non solo potenziata ma addirittura triplicata.

Il percorso di continuità

Non si chiude dunque un’esperienza per il Politeama ma la partnership con la Scuola del Teatro Musicale punta a rilanciarla in una dimensione nazionale mantenendo il legame con Simona Marchini, già direttrice artistica di Arteinscena che diventa preziosa consulente della sezione didattica del Politeama. Dal canto suo, nel raccogliere l’eredità di Arteinscena, la Scuola del Teatro Musicale con la direzione artistica di Marco Iacomelli prenderà casa al Politeama dopo aver aperto sedi a Novara, Milano e Verbania. L'esperienza di STM, coniugata alle risorse e all'eccezionale patrimonio di spazi che metterà a disposizione il Politeama, potrà realizzare un'iniziativa di grande livello che finora non esiste se non nei due grandi centri di Milano e Roma.

Il nuovo polo formativo di Prato potrà avvalersi di un piano di studi altamente qualificato e di insegnanti eccellenti, reclutati attraverso un bando di selezione nazionale che scadrà venerdì 16 luglio (per saperne di più: www.scuolateatromusicale.it oppure www.politeamapratese.com, oppure contattando la segreteria didattica al numero 0574 174733.

Triplicata l’offerta formativa

Tre attività, tre fasce di utenza diverse. Piccoli artisti crescono negli spazi del Politeama: dal 4 ottobre 2021 al 31 maggio 2022 si svolgeranno due Corsi Open per bambini e ragazzi, con cadenza bisettimanale, e un Corso Preaccademico con cadenza bimensile, che fornirà a giovani talenti le competenze per accedere al Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale, riconosciuto dal Ministero, che rilascia il diploma accademico di primo livello, equivalente a laurea.

Il Corso Open Primavera si rivolge ai bambini dai 5 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di primo grado), mentre il Corso Open Estate è aperto ai ragazzi che frequentano le superiori e ai giovani adulti. Il Corso Preaccademico, al quale si può accedere dai 16 anni in su, non richiede strettamente una preparazione pregressa ma è consigliata una predisposizione alle discipline del musical.

Open Day

Per far conoscere e presentare le attività dei corsi “primavera” ed “estate” Politeama e STM organizzeranno negli spazi di via Garibaldi un pomeriggio di Open Day, sabato 11 settembre, dalle 18 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa