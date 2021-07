Un rave a Santa Maria a Monte, la festa illegale di giovani che ascoltano la musica techno. Siamo nella frazione di Tavolaia, vicino all'osservatorio astronomico. Dalla notte di ieri centinaia di veicoli hanno cominciato a percorrere le strade per arrivare nella frazione boschiva, e nel corso delle ore la situazione si è stabilizzata, presumibilmente con centinaia di persone.

Il sindaco Ilaria Parrella è a conoscenza della situazione e sta intervenendo di concerto con le forze dell'ordine per risolvere la situazione. Sgomberare un rave party richiede uno sforzo organizzativo importante, considerato che centinaia se non migliaia di persone devono andarsene. I residenti hanno segnalato disagi già dalla sera di sabato 3, con la musica ad alto volume e il gran traffico.

L'evento illegale è al momento il primo in zona dalla fine dell'emergenza covid. Nel comprensorio del cuoio si ricorda il caos di Capodanno, quando all'Interporto di San Donato di San Miniato un capannone industriale non completamente edificato divenne la seconda casa dei ravers per alcuni giorni.