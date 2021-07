L'agenzia Ansa dà la notizia che rabbuia questo lunedì 5 luglio: è morta Raffaella Carrà.

All'età di 78 anni una delle presenze più vivaci e gentili della televisione italiana è scomparsa. Non sono ancora note le cause del decesso.

Mentre il mondo dello spettacolo, della politica e delle istituzioni esprime il proprio cordoglio, ricordiamo l'affetto che la 'Raffaella nazionale' ha riservato per la nostra regione.

Infatti in Toscana la Carrà era solita soggiornare nella sua villa di Cala Piccola all'Argentario, dove ha vissuto con l'allora compagno Sergio Iapino. Il Comune di Monte Argentario ha voluto omaggiarla negli scorsi anni con il Guzzo d'Oro.

Tra le sue ultime attività proprio in Toscana il Pop Corn Festival, dove nel 2019 è stata madrina d'onore per la consegna dei premi ai cortometraggi vincitori del concorso di Porto Santo Stefano.

“Nella mia amata Porto Santo Stefano – ha dichiarato allora Carrà -, dopo tanti anni, è la prima volta che salgo su un palco e devo dire che sono molto contenta di farlo con la mia partecipazione insieme agli altri giurati, a questa iniziativa straordinaria. Io ho visto i 21 cortometraggi varie volte: è come una canzone nuova, non si può dare un giudizio ascoltandola una volta sola, ma riascoltarla e riascoltarla. Ho provato delle emozioni straordinarie. Una fotografia meravigliosa, delle sceneggiature bellissime. […] Il cinema è cultura e sono contenta che abbiate visto i film in questi giorni perché sono firmati da giovani e i giovani hanno bisogno di noi per essere lanciati nel grande mondo”.