Canottieri Limite a Varese porta a casa 8 medaglie

Lo scorso finesettimana la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica è tornata sul campo di regata de La Schiranna di Varese per disputare la 32^ edizione del Festival dei giovani, la più grande manifestazione nazionale rivolta agli atleti di età tra i 9 e i 14 anni, che ha visto oltre 1700 partecipanti prenderne il via. Sono stati 10 gli atleti portacolori Limitesi impegnati in 32 gare tra venerdì 2 luglio e domenica 4 luglio con un totale di 42 atleti gara. Nella giornata del venerdì buona prestazione del singolo 7,20 di Carlotta Piccini che dopo una dura lotta deve accontentarsi di un quarto posto.

Anche l’allievo C Lorenzo Scaffi e il cadetto Niccolò Firenzuoli non riescono ad andare oltre la quarta piazza. Sempre nel venerdì nella specialità di punta raggiunge un buon quarto posto il 4- cadetti di Tommaso Prosperi, Elia Pieri, Cesare Borlenghi e Leonardo Bianchi.

Quest’ultimi trovano il podio nella giornata del sabato stavolta nella specialità di coppia, riescono a portare il loro 4x sul secondo gradino del podio dopo una gara tirata fino alla fine.

Sempre nel sabato scendono nelle acque varesine i due 2x della categoria cadetti, di Niccolò Firenzuoli e Leonardo Campori che giungono quinti sul traguardo, e di Lapo Betti e Francesco Strona che dopo una partenza fulminante si mettono in testa raggiungono il traguardo della gara per primi conquistando una bellissima medaglia d’oro.

Ottima prestazione di Lorenzo Scaffi che trova il riscatto per il podio sfiorato il giorno prima, portando il suo singolo 7.20 sul terzo gradino del podio. Anche Niccolò Firenzuoli riesce a conquistare il terzo posto sul singolo 7.20 sia nel sabato che nella domenica portando a casa due medaglie di bronzo. Nella giornata di domenica Carlotta Piccini ripete il quarto posto sul 1x, ottime prestazioni dei cadetti Cesare Borlenghi, Tommaso Prosperi e Niccolò Firenzuoli che giungono terzi sul singolo 7.20.

Sfiora la vittoria Leonardo Bianchi che dopo una chiusura di gara allo stremo delle forze deve accontentarsi del secondo posto. Lo stesso Bianchi insieme a Tommaso Prosperi ha rappresentato i colori bianco blu sul 4x della selezione regionale toscana conquistando un bel terzo posto.

La Limite sarà nuovamente impegnata Il 5 settembre a chiusi dove verranno assegnati i titoli toscani.

Fonte: Canottieri Limite